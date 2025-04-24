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YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları Manisa'da Başladı

YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları Manisa'da Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları, Manisa'da çeşitli illerden yurt takımlarının katılımıyla coşkuyla başlamıştır. Turnuva, Türkiye finallerine katılma mücadelesine sahne oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen YURTLİG Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları, Manisa'da coşkuyla başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, Afyon, Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinden gelen yurt voleybol takımları şampiyonluk mücadelesi veriyor. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular, Türkiye finallerine yükselmek için ter döküyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, KYGM bünyesinde kalan öğrencilerin sportif faaliyetlerle buluşmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Öztürk, "Gençlerimizin sporla iç içe olmaları, hem fiziksel gelişimleri hem de sosyal yönlerinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yurtlarımızda bu tür faaliyetlerle öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisine KYGM Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terz, KYGM Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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