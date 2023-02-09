Yürek yakan haber! İstiklalspor'da depremde hayatını kaybeden futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde kayıplarımız artmaya devam ediyor. Spor camiası da depremde büyük kayıplar verdi. Kahramanmaraş İstiklalspor'da vefat futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

KAHRİMAN VE DOĞAN VEFAT ETMİŞTİ

Kahramanmaraş İstiklalspor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Saruhan Bolat'ın Giresunspor'da oynadığı dönemden bir kare.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

İstiklalspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..." ifadeleri yer aldı.