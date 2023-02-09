Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yürek yakan haber! İstiklalspor'da depremde hayatını kaybeden futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Spor Haberleri

Yürek yakan haber! İstiklalspor'da depremde hayatını kaybeden futbolcu sayısı 3'e yükseldi

Kahramanmaraş İstiklal Spor'da deprem felaketinde hayatını kaybeden futbolcuların sayısı 3'e yükseldi. İstiklalspor, Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde kayıplarımız artmaya devam ediyor. Spor camiası da depremde büyük kayıplar verdi. Kahramanmaraş İstiklalspor'da vefat futbolcuların sayısı 3'e yükseldi.

Yürekleri yakan haber! Kahramanmaraş'taki futbol takımında depremde vefat eden oyuncuların sayısı 3'e yükseldi

KAHRİMAN VE DOĞAN VEFAT ETMİŞTİ

Kahramanmaraş İstiklalspor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Yürekleri yakan haber! Kahramanmaraş'taki futbol takımında depremde vefat eden oyuncuların sayısı 3'e yükseldiSaruhan Bolat'ın Giresunspor'da oynadığı dönemden bir kare.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

İstiklalspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..." ifadeleri yer aldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kahramanmaraş Deprem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title