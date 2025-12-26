Haberler

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Güncelleme:
Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, yeni satın aldığı villanın önünde formayla poz vererek sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın yayılmasının ardından taraftarlar, hem Akgün'ün paylaşımına hem de villaya dair detaylara yoğun ilgi gösterdi. Akgün'ün villayı ailesi için aldığı yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili futbolcudan bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ardından bir satın alma haberi daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Yunus Akgün, yeni aldığı villanın önünde Galatasaray formasıyla poz verdi. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

VİLLANIN ÖNÜNDE "İMZA" POZU

İddialara göre Yunus Akgün, yeni bir villa satın aldı ve satın alma işleminin ardından villanın önünde formayla poz verdi. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte taraftarlar, hem oyuncunun paylaşımına hem de villaya dair detaylara yoğun ilgi gösterdi.

"AİLESİ İÇİN ALDI" İDDİASI

Yunus Akgün'ün villayı anne ve babası için aldığı yönünde iddialar gündeme gelirken, konuyla ilgili futbolcudan veya kulüpten şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 1156 dakika sahada kalırken, 5 gol ve 6 asist ile skor katkısı sağladı.

Dragoz:

Bir kişide alt yapı eğitim olmayınca trilyar kazancı olsa varoşluktan kurtulamıyor git ne alıyosan al kim sordu kim merak etti hısım akrabaya gönder istersen cebinde formaylamı geziyosun inşaatın önünde ergen bi foto çektirip yaymak ne saçma sapan davranışlar yani

