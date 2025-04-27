- Yunus Akgün : "İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz"

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'in 36. haftasındaki Kayserispor maçında şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım performansının artarak ilerlediğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyuz. Arda Turan ve Eyüpspor'u tebrik ederim. Onlar da iyi bir performans sergiliyor. Onların da Avrupa hedefi var. Bugün iyi oyunla galip geldik ve böyle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yunus Akgün, sakatlığıyla ilgili de, "Ağrılarım daha iyi gidiyor. Sona yaklaşıyoruz ama daha iyi diyebilirim" dedi.

Son dönemde gol attıktan sonra takım arkadaşlarıyla sevinç yaptıkları şarkıya değinen Akgün, "Abdülkerim Bardakcı bana kızıyor. 'O senin şarkın değil. Benim şarkım' diyor. Milli takımda ilk o yapmıştı. Evimizde oynayacağımız ilk maçta bunu yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz"

Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ve Kayserispor maçında bunu başarmak istediklerinin altını çizen Yunus, "Belli olmaz, futbol bu. İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz. Sezon başından beri hedefmiz 5. yıldız" cümlelerine yer verdi.

"Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım"

Sözleşmesiyle ilgili sezon sonunda konuşacaklarını belirten Yunus Akgün, "Sözleşmeyle alakalı bir şey yok. Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Osimhen burada olduğu için şanslıyız"

Victor Osimhen'in büyük bir karakter olduğunu vurgulayan Yunus, "O burada olduğu için şanslıyız. Çok iyi bir futbolcu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Bize katkısı çok büyük. Biz de ona elimizden geldiğince sahada katkı vermeye çalışıyoruz. O bana bir şeyler katıyor. Ben de ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ikili ilişkim var onunla" şeklinde konuştu.