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Yunus Akgün'den veda paylaşımı

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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne geçişi sonrasında Florya'ya duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne geçmesinin ardından Florya için bir veda paylaşımında bulundu.

YUNUS'TAN DUYGUSAL VEDA

Yunus Akgün, paylaşımında, "2008 yılında ilk kez kapısından girdiğim Florya'da sadece futbol oynamadık; burada bir kültürü, bir inancı, bir mirası yaşadık. Bu sahalar, bu çimler nice efsaneye tanıklık etti, hayallerin filizlendiği, emek ve aidiyetin yuvası oldu. Burada büyüdük, burada öğrendik, burada inandık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkarken, Florya'nın bizlere kattıklarıyla ilerleyeceğiz. Ayrılık vakti gelse de izlerin hep bizimle olacak, sarı-kırmızı yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkürler Florya, teşekkürler Galatasaray Akademisi! Sonsuz sevgi ve minnetle…" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Açıklamasına sarı-kırmızı kalp emojileri de koyan Yunus'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Galatasaray'da 32 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Yunus Akgün'den veda paylaşımı

Yunus Akgün'den veda paylaşımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Güle güle.. Yıllık 50 milyon tl kazanan bir insanın duygusallığı da, gidişi de beni ilgilendirmiyor! Sadece 1 yılda kazandığıyla 7 - 8 daire alsa bir ömür geçinebilir.. Asgari ücretle geçinen milyonlarca insan varken bunun neyine üzüleyim.

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Haber YorumlarıByOğuz Aralaşmak:

Para için hepsi paraa

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