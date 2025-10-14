Haberler

Yunus Akgün A Milli Takım'da 3. Gol Sevincini Yaşadı

Yunus Akgün A Milli Takım'da 3. Gol Sevincini Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Yunus Akgün, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'a karşı oynanan maçta attığı golle A Milli Takım'daki 3. gol sevincini yaşadı.

Milli futbolcu Yunus Akgün, Gürcistan müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 3. gol sevincini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların 3. golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek'in vuruşunda savunmadan seken topu Akgün ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Gürcistan müsabakasıyla milli formayla 17. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 68. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.