Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin tarihi belli oldu

Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 25 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak. Organizasyonda 60'a yakını başpehlivan olmak üzere toplamda 500'e yakın pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda kıspet kuşanacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ata sporumuz yağlı güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda yine on binlerce güreşseveri Yunusemre'de ağırlamak için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin tarihinin belli olduğunu vurgulayan Başkan Çerçi, "Her yıl vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilen, her kesimden vatandaşın büyük ilgi gösterdiği 24-25 Eylül tarihlerinde 7.sini düzenleyeceğimiz Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi Güreş Ağamız İş İnsanı Celal Yaz ve Güreş Komite Başkanımız Necip Denktaş ile komite üyeleri Osman Çimenoğlu ve Osman Sözmez'i ağırladık. Ata Sporumuz Yağlı Güreşin gelecek nesillere aktarılması ve şehrimizin tanıtımına daha çok katkı sunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Namlı Pehlivanlar, Er Meydanımızda güçlerini cihana göstermek için mücadele edecek" dedi. - MANİSA