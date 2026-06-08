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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manisa etabı sona erdi

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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi üçüncü etabı Manisa Yuntdağı'nda yapıldı. 1262 pehlivanın katıldığı organizasyonda başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin üçüncü etabı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy Güreş Alanı'nda düzenlenen organizasyona 1262 pehlivan katıldı.

Üç gün süren güreşlerin finalinde Akhisarlı Feyzullah Aktürk, rakibi Yusuf Can Zeybek'i mağlup ederek başpehlivan ünvanını kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonda ata sporu yağlı güreşin coşkusunun yaşandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yuntdağı Yağlı Güreşleri, Büyükorta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde dereceye giren pehlivanlara ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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