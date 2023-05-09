Yunanistan'daki maçta olay! Ali Koç sinirden çılgına döndü

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de çeyrek finalde Olympiakos'a elendiği maçında tansiyon yükseldi. Yunan taraftarların sergilediği tavır Başkan Ali Koç'u sinirlendirdi. Başkan Koç ve rakip takımın genel menajeri arasında sert bir diyalog yaşandı.

EuroLeague'de Play-Off serisinin beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oldu. Temsilcimiz,final serisi beşinci ve son maçında Olympiakos'a 84-72 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmada gerilim seviyesi oldukça yüksekti.

HAKEM KARARLARIYLA BAŞLADI

Fenerbahçe cephesi, aleyhine verilen hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin 8 serbest atış kullandığı ilk yarıda Olympiakos'un 15 serbest atış çizgisine gelmesi olayları başlattı.

KOMSUOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Olympiakos'un genel menajeri ile sert bir tartışma yaşadı. O esnada tribünler de reaksiyon verdi.

TARAFTARI ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, genel menajer ile tartışma yaşadı. Taraftarların davranışlarına öfkelenen Başkan Koç, durumu hakemlere iletti.