Yunanistan Çeyrek Finalde Litvanya'yı Geçerek Yarı Finale Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu. Maçın hakemlerini Matthew Leigh Kallio, Antonio Conde ve Martin Vulic yönetti.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Antonio Conde, Martin Vulic
Litvanya: Marek Blazevic 4, Margiris Normantas 5, Arnas Velicka 12, Gytis Radzevicius 10, Tadas Sedekerskis 3, Azuolas Tubelis 1, Laurynas Birutis, Jonas Valanciunas 24, Rokas Giedraitis 7, Ignas Sargiunas 4, Deividas Sirvydis 6
Başantrenör: Rimas Kurtinaitis
Yunanistan: Tyler Dorsey 6, Giannoulis Larentzakis, Vasileios Topiopoulos 17, Kostas Sloukas 11, Panagiotis Kalaitzakis 2, Kostas Papanikolaou 8, Dimitrios Katsivelis, Alexandros Samodurov 5, Giannis Antetokounmpo 29, Kostas Antetokounmpo 4, Thanasis Antetokounmpo, Kostantinos Mitoglou 5
Başantrenör: Vasileios Spanoulis
1. Periyot: 24-19 (Yunanistan Lehine)
Devre: 44-38 (Yunanistan lehine)
3. Periyot: 64-52 (Yunanistan lehine) - İSTANBUL