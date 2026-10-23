Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yunanistan basketbol skandalında evinde 820 bin avro bulunan eski hakem tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalında eski hakemin tutuklu yargılanmasına karar verildi; evinde 820 bin avro nakit ele geçirildi. Yunan basınına göre eski hakem, skandalda tutuklu yargılanmasına karar verilen ilk sanık oldu.

Yunanistan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalında bir hakem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre eski hakem Petros Papapetrou, Yunan basketbolunu sarsan rüşvet ve şike skandalında tutuklu yargılanmasına karar verilen ilk sanık oldu.

Aktif hakemliği 2026 yazında bırakan 53 yaşındaki hakemin evinde 820 bin avro nakit para ele geçirildi. Papapetrou, söz konusu paranın orman görevlisi olarak çalıştığı dönemdeki kazançları ve aile gelirinden elde edildiğini iddia etti.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Şamil Tayyar'dan 'fon' çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirledi

Fon skandalıyla ilgili "darbe girişimi" yorumlarına sert çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü pilot Lewis Hamilton'dan Filistin'e bir kez daha destek

Filistin için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Doğada bedavaya yetişiyor! Bir köyün geçim kaynağı oldu

Doğada bedavaya yetişiyor! Kaynatıp 750 liradan satıyorlar
Gökyüzünü kaplayan istila! 64 kilometrelik çekirge sürüsü dehşeti

Milyarlarcası harekete geçti! Tarlaları dakikalar içinde yok ediyorlar
Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi! Değişimi şaşırttı

Ünlü oyuncu, Kazım Koyuncu'yu canlandırmak için 20 kilo verdi
Yusuf Dikeç ile kendisine benzetilen İspanyol Bakan buluştu! İkonik hareketi birlikte yaptılar

İkisi aynı kişi değil; biri Türk biri İspanyol: İkiz kadar benziyorlar
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat