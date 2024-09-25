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Yunan Takımı PAOK'un Taraftarları İstanbul'da

Yunan Takımı PAOK'un Taraftarları İstanbul'da
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan PAOK'un taraftarları, stadyuma ulaşmak için geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul'a geldi. Taraftarlar, İpsala Sınır Kapısı'ndan 40 otobüsle giriş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Yunan takımı PAOK'un taraftarları, RAMS Park'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray, bu akşam evinde PAOK ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak bu mücadele öncesi Yunan ekibinin taraftarları da stadyuma ulaştı. Öğlen saatlerinde İpsala Sınır Kapısı'ndan 40 otobüsle Türkiye'ye giriş taraftarlar, polis eskortu eşliğinde İstanbul'a geldi.

Daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında gruplar halinde stadyuma ulaşan Yunan taraftarlar, deplasman tribününe alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray istanbul Güvenlik Futbol Dünya Spor Paok

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