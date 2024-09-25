Yunan Takımı PAOK'un Taraftarları İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Yunan takımı PAOK'un taraftarları, RAMS Park'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray, bu akşam evinde PAOK ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak bu mücadele öncesi Yunan ekibinin taraftarları da stadyuma ulaştı. Öğlen saatlerinde İpsala Sınır Kapısı'ndan 40 otobüsle Türkiye'ye giriş taraftarlar, polis eskortu eşliğinde İstanbul'a geldi.

Daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında gruplar halinde stadyuma ulaşan Yunan taraftarlar, deplasman tribününe alındı. - İSTANBUL