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Yüksel Yıldırım: 'Samsunspor Fenerbahçe ile Kafa Kafaya Oynadı'

Yüksel Yıldırım: 'Samsunspor Fenerbahçe ile Kafa Kafaya Oynadı'
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu takımı olarak 30 milyonluk kadro ile 300 milyonluk takıma karşı iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Türkiye liginde 300 milyon avroluk kadroya sahip takıma karşı 30 milyonluk takım ile bugün kafa kafaya oynadık" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-2 berabere sonuçlanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu takımı olarak haftalarca konuşulmanın mutluluk verdiğini belirten Yüksel Yıldırım, "Samsunspor Fenerbahçe maçın haftanın en önemli maçıydı. Biz Anadolu takımı olarak bizim için böyle bir önem kazanmak, ligde haftalarca konuşulmak Samsunspor markası adına en güzel pazarlamaydı. Bende bunu akıllı bir şekilde kullandım ve 1 ay boyunca tüm Türkiye'nin gündeminde Samsunspor'u konuşturdum" diye konuştu.

'FENERBAHÇE ÖNDEYKEN GALİP GELMEK İÇİN ZAMAN ÇALMA İHTİYACI BENİ MUTLU ETTİ'

Takımlarının en doğru şekilde ilerlediklerini belirten Yıldırım, "Bizim rakibimiz Fenerbahçe değil. Ama Samsunspor ligde bütün maçlarına galibiyet için çıkıyor. 90 dakika kondisyonunun sonuna kadar koşarak oynuyor. Bugünde bunun örneğini tüm Türkiye'ye gösterdik. Soner'in şutu tutsaydı az kalsın 3-2 olacaktı. Bariz bir penaltımız verilmedi. Bize göre penaltı. Ben her zaman Samsunspor asla ve asla oyunu çirkinleştirmeyeceğini söyledim. Oyun oynayan tarafta olacağız dedik ve bunu da bugün gösterdik. Fenerbahçe öne geçtikten sonra topu oyuna sokması, oyunu geciktirmesi, Dzeko'nun oyundan çıkarken ki tavırları bize maçtan galip ayrılmak için oyundan zaman çalma ihtiyaçlarını göstermiş oldu. Bu beni mutlu etti. Demek ki Samsunspor gerçekten iyi yolda gidiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Samsunspor Politika Futbol Spor

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