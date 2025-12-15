Haberler

Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık

Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sabaha karşı saat 4 sularında bir paylaşım yaparak taraftarlara müjdeli haberi verdi. Yüksel Yıldırım, yaptığı paylaşımda, "Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz" dedi.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Alman teknik adam Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme için anlaştıklarını açıkladı.
  • Yüksel Yıldırım, Mainz maçında galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için takıma özel bir prim açıklayacağını belirtti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rams Başakşehir FK karşısında 2-0'lık alınan mağlubiyetin ardından sabaha karşı saat 4 sularında sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

THOMAS REIS İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Herkesin müsterih kalmasını söyleyen Yüksel Yıldırım, Samsun'da Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağını söyledi. Ardından kırmızı-beyazlı takımda görev alan Alman teknik adam Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme için her konuda anlaştıklarını belirten Yıldırım, imzaların karşılıklı olarak devre arasında atılacağını söyledi.

''ÖZEL BİR PRİM AÇIKLAYACAĞIM''

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Yıldırım, "Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum: Maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum.

Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın! Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın.

Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz. Şimdi Hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım" ifadelerine yer verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Eleniye yenilmek kanıma dokundu , hem de sahamda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru

'Kim Milyoner Olmak İster'de Rus fenomeni afallatan ilk soru
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
title