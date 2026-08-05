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Samsunspor'dan Polonyalı stoper transferi

Samsunspor'dan Polonyalı stoper transferi
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Polonyalı stoper Igor Drapinski ile anlaştıklarını ve sağlık kontrolünün ardından transferin resmileşeceğini açıkladı. Transferlerin 4 Eylül'e kadar süreceğini belirtti.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Igor Wojcıech Drapinski transferimiz sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medyadan yaptığı paylaşımda Polonyalı stoper oyuncusu Igor Drapinski ile anlaştıklarını ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra kırmızı-beyazlı takıma katılacağını açıkladı. Polonya Ekstraklasa Ligi takımlarından Piast Gliwice'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 30 maçta; 2 gol, 4 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

'SAMSUNSPOR'DA TRANSFER ANCAK 4 EYLÜL GECESİ BİTECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Sanal medya hesabından açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferlerin gelecek hafta da devam edeceğini söyledi. Yüksel Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere daha önceden verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Nihayet gerekli transferlerimizi hocamızın da onayını alarak bir bir en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyoruz. Transfer bombaları patlamaya bu hafta olduğu gibi gelecek haftada devam edecek gibi görünüyor. Samsunspor'da transfer ancak 4 Eylül gecesi bitecek gibi gözüküyor. Igor Wojcıech Drapinski transferimiz yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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