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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde kendisine gelen bir mesajı "gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım'ın bu paylaşımı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

Verdiği demeçlerle Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak. bir paylaşımda bulundu.

"'FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA SAMSUNSPORLU YAPACAĞIM' DEMİŞTİM"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." notunu düştü.

İŞTE YILDIRIM'A GELEN O MESAJ

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek paylaşım

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ

Öte yandan başkan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Adam Ne yapmışta tepki yağıyor. Şimdi Cuma Akşamı Fenerbahçe Taraftarı Gs puan kaybetsin diye Samsunspor'u Desteklemeyecek mi? Kendileri yapamadıkları şeyi Samsundan bekleyecekler işte adam doğru söylemiş.

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Haber Yorumlarınurullah acar:

kimsenin sizi tuttqu yok ve destekleryende yok hamzo gs’nin arkabahcesi oldugunuz herkes bilir

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