Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde kendisine gelen bir mesajı "gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım'ın bu paylaşımı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.
Verdiği demeçlerle Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak. bir paylaşımda bulundu.
"'FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA SAMSUNSPORLU YAPACAĞIM' DEMİŞTİM"
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." notunu düştü.
İŞTE YILDIRIM'A GELEN O MESAJ
Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.
FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ
Öte yandan başkan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.