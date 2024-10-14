Üye Girişi
Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacaklarını söyleyen Yıldırım, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler çıkarıyordu geçmişte. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" dedi.

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan Samsunspor'da Başkanı Yüksel Yıldırım, milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

"SAMSUN, DÖRT GÖZLE MAÇI BEKLİYOR"

Sarı-lacivertlileri yenmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren Yıldırım, milli aradan sonra oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Türkiye'nin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ile oynayacağımız maç. Bizim bulunduğumuz konumdan dolayı maçın çok Türkiye'nin ilgi odağına oturacağını düşünüyoruz. İster istemez de tabii Fenerbahçe konumunu yukarı çekmek için 3 puan parolasıyla çıkacaktır. Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz. Beşiktaş maçında 3 kere geldiler, 2 gol oldu. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Sezonun ilk maçıydı, sahamız iyi değildi, biz hazır değildik. Şimdi takım oturdu. Sahamızı düzeltebileceğimiz kadar düzelttik. Sakatlarımız var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Stadyumun dolu olacağına düşünüyorum. Samsunspor taraftarı inanılmaz heyecanlı. Samsun, dört gözle bu maçı bekliyor" dedi.

"ARKAYI FENERLEYELİM"

Sözlerine devam eden Yıldırım, sözlerine, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler çıkarıyordu geçmişti. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE Mİ YATACAĞIM?"

Geçen sezon oynanan maçı da hatırlatan Yıldırım, "Yüksel Yıldırım'ın olduğu yerde ne maç satılır ne maç verilir ne de bir şey yapılır. Amerika'da yetişmiş bir insanım. Bizde öyle piyasadaki şeyler gibi değil. Yıllarca bağırdım, "Türkiye'de şike var" dedim. "Şampiyonluğumu alıyorlar" dedim. Kimse ses etmedi. Böyle bir laf söyleyen adam gidip Fenerbahçe'ye mi yatacağım? Çıkacağım ve yenmeye çalışacağım. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da yenmek istiyorum. İkinci yarıda Beşiktaş'ı da yenmek istiyorum. Samsunspor bu. Türkiye'de futbolun ilerleyebilmesi için böyle yarışan takımların fazlalaşması lazım yoksa biz rakı masasında meze gibi bir şeyiz. Çıksın Galatasaray 5 atsın, Fenerbahçe 5 atsın. Yok öyle bir dünya. Biz çıkıp yenmek istiyoruz. Bu da en doğal hakkım. Ben geçen sene Fenerbahçe'den puan aldım diye beni hedefe koydular. Fenerbahçe evinde gidiyor Galatasaray'a 3-1 yeniliyor hiç kimse bir şey söylemiyor. O zaman Fenerbahçe maç maç mı satıyor Galatasaray'a diyelim. Oynamıyorlar diye. Biz çıkacağız, ne diyorum Beşiktaş'a oynadığımızın çok daha iyisini oynayacağız Fenerbahçe maçında. Bunu istiyoruz ama yapıp yapamayacağımızı maç günü göreceğiz." dedi.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Yüksel Yıldırım Samsunspor Fenerbahçe Samsun Futbol Spor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor

Erdoğan başkanlığındaki zirvenin ana konusu Türkiye'nin kanayan yarası olacak

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

Kurtulmuş'un 3. madde çıkışı AK Parti kurucusunu epey kızdırdı
Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

Bankalar limit düşürmek isteyen müşterilerine mesaj yollamaya başladı
500

Yorumlar (7)

Osman Yagci:

Iyi tamamda VAR senden yana olursa yenersun her şey hakemin bir nogutuna bakiyor mac sifir sifir gidiyorsa kesin fenerin bir penaltisi garanti cebde

8
10
yanıtYanıtla
Reşat Taylan:

Durup dururken bu açıklamayı yapıyorsa, evet yatacak ????

3
5
yanıtYanıtla
A Alkan:

6 yede gör Hatay -Bjk maçı vardı

5
0
yanıtYanıtla
Perwer:

Diğer takımlara karşı sahada yürüyüş yaparsınız, ama rakip Fenerbahçe olunca dişinizi götünüze takıp canhıraş bir şekilde oynarsınız. Ama nafile

4
0
yanıtYanıtla
Yunus Deliorman :

boşuna dememişler Türkiyede ya FENERBAHÇELİ yada FENERBAHÇE düşmanısın

2
0
yanıtYanıtla
YİĞİT_TÜRKALP:

GÖNÜL VERDİĞİ,FANATİĞİ OLDUĞU TAKIMA YARANMAYA ÇALIŞIYOR......

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir? Türkiye İzlanda muhtemel 11'ler! Türkiye- İzlanda maçında kimler oynayacak? Kabine Toplantısı Gündemi 14 Ekim: Emekliye ve memur zammı olacak mı? Hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.