Yüksel Yıldırım: Atilla Karaoğlan düdüğünü asmalı

SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Yeter artık Atilla hocam, düdüğünü asmalısın, artık sana futbol yasak. Eyyamcılık yaptın. Birilerinin talimatını uyguluyorsun. Kimden talimat alıyorsun bilmiyorum. MHK'ya söylüyorum, soruşturma açın. Atilla Karaoğlan'ın telefonlarını dinleyin, talimatları kimden alıyor. Bana da veriyorsanız cezayı verin. Benim bu saatten sonra itibarım kalmadı. Yazıklar olsun" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'un kendi sahasında Trabzonspor'a seri penaltılar atışı sonrası 3-1 elenmesinin ardından maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın düdüğünün asması gerektiğini söyledi. Hakem faktörüyle karşılaşmayı kaybettiklerini ifade eden Yıldırım, "Bugün çocuklara turu geçerek hediye etmek istedik. Olmadı, olmamasının tek bir sebebi hakem faktörü. Ben buradan TFF'yi ve MHK'yi kutluyorum. Bravo, tebrik ederim. 3 hafta önce Rize'de aynı hakem bizi doğradı. Faul yapıldı, faulün ardından gol yedik. Hocamız 18 senedir dünyada birçok yerde takım çalıştırmış. 4'üncü hakemin koluna şöyle dokundu ve 'bu ne?' dedi. Kırmızı kartla gönderildi. Çünkü hakem art niyetli biriydi. Buradan açık ve net söylüyorum. Biz artık MHK'yi kesinlikle tanımıyoruz. Ferhat Gündoğdu'ya defalarca yazdım. Bir kere bana geri dönüp cevap vermedi. Kibarlık yapmadı ama işi olunca arıyorlar. Ben bunları bir kenara yazıyorum. Bugün Samsunspor camiasının bu mutlu gününü rezil etti. Bu hakemi bilerek buraya gönderdiler. Biz kulüp olarak gerekli uyarıyı yaptık. Hocanın takdirlerini gördünüz. Yere düşen her Trabzonlu için faul çaldı. Bize de tam tersi. Bütün her şeyi Trabzon tarafına kullandı. Açık ve net hakem faktörü vardı. Bugün benim oyuncularım aslanlar gibi mücadele etti. 10 kişi bıraktı bize hakem. Tebrik ederim" diye konuştu.

'MHK VE TFF BİZE BU HAKEMİ İNADINA GÖNDERDİ'

Maçın hakemi Atilla Karaoğan'ın Samsunspor'u doğradığını belirten Yıldırım, "Mustafa Eskihülleç bize ayağını kaldırarak faul yaptı ve atağımızı durdurdu. İkinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Bu artık açık ve net. Bugün hakem buraya Samsunspor'u doğramaya geldi. Trabzonspor'u da mümkünse finale taşımak için ilk adımını attılar. Hepsi hesaplanmış. Ben artık susmayacağım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş konuşuyor. Bugün bende konuşuyorum. Bizde büyük takım olma yolunda adımlarımızı atıyorduk. Demek ki biz doğru yoldayız. Bugün Samsunspor gösterdi. Trabzonspor karşısında biz yenilmedik. Bugün bizi hakem de yenemedi. Onun için ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Penaltılarda maalesef yapamadık. Çünkü tecrübemiz yok. Çocuklar biraz daha dikkatli olsa şansınız olacaktı. Çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm çünkü Samsunspor bütün sezon Türkiye'yi medarıiftihar edilecek bir şekilde Avrupa'da temsil etti. Biz bunun devamını yapmak istedik. Diğer takımların 5 senede aldığı ülke puanını biz 1 senede aldık. Tüm Türkiye'ye gösterdik. İnanılmaz istekliydik. Önümüzdeki sene bunun daha iyisini de yapacağımızı düşünüyorduk. Onun için bizim bir tane hedefimiz vardı. Kupadan Avrupa'ya gitmekti. Bugün Atilla Karaoğlan onu da yedi. Ona selam ediyorum. Bizi, bugün Türkiye'de 85 milyonun huzurunda doğradı. Eyyamcı olduğunu televizyonlarda duyuyordum, dinliyordum eski hakemlerden, inanmıyordum. Ama Rize maçında gördüm, şimdi burada gördüm, gözlerimle gördüm, canlı gördüm. Ben bunu kabullenemiyorum. Yani bir takımın geleceğiyle böyle oynayamazsınız. Biz Trabzonspor gibi ligin 3'üncüsü değiliz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunu da söyledik. Bunun yolu bizim için kupaydı ama bizi bugün hakemle yendiler. Helal olsun diyorum. MHK ve TFF bize bu hakemi inadına gönderdiler. 3 hafta önce bizi doğramış hakemi yine gönderiyor" dedi.

'FUTBOLA DA BİR NEŞTER VUR SAYIN CUMHURBAŞKANIM'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Yıldırım, "Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum artık bu futbola da bir neşter vur Sayın Cumhurbaşkanım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bas bas bağırıyor. Bütün Anadolu takımları bağırıyor. Bizim sesimizi duyan yok. Ben buradan söylüyorum neden korkuyoruz, bu hakemlerin dokunulmazlığı mı var anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bütün televizyonlar her hafta sonu hakem konuşuyor, maç konuşmuyorlar. MHK bu hakemi gönderiyor, biz Rize maçından sonra bu hakem için neler yazdık çizdik hocamızın bir kola dokunuşunun videosunu attık dedik ki 'bunda nasıl kırmızı kart oluyor' bir maç itiraz yaptık, 3 maç ceza verdiler. 3 maç bir kola dokunmaya verdiler. Benim için Türkiye'de futbol bitmiştir artık. Biz ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor da bir adil düzen alacağız ? İmkanı yok. Bu kadar televizyon kanalları konuşuyor. Dinleyen yok" diye konuştu.

'BUGÜN UTANÇ GÜNÜ'

Penaltılarda elendiklerini ama yenilmediklerini belirten Yıldırım, "MHK'ye yazı yazıyorum. Bana diyor ki, yayıncı kuruluştaki program için, 'Bırak onlar bize hep sallayıp duruyor. Sen onları ciddiye mi alıyorsun?' diyor. Evet söylüyorum Ferhat hocam ciddiye alıyorum. Sen de ciddiye al, öğren diyorum buradan. Hakemlerine seyrettir artık. Yaptığı hataları görün yeter. Bizim koca bir sezon verdiğimiz emeği yok ettiniz. Milyonlarca euro param gitti. Koca bir seneyi niye böyle ben kaybediyorum. 10 kişi bıraktın bizi, 10 kişi aslanlar gibi mücadele ettik. 120 dakikanın sonunda biz yenilmedik Trabzon'a. Penaltılarda elendik ama yenilmedik. Bu hakem görevini yaptı. Kırmızı kart gösterdi ama Trabzon becerikli olup bize gerekeni yapamadı. Biz kendimiz yaptık. Penaltıları atamayınca elendik. Benim söyleyecek başka sözüm yok çünkü bugün utanç günü" ifadelerini kullandı.

'ATİLLA HOCAM, DÜDÜĞÜNÜ ASMALISIN'

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın düdüğünü asması gerektiğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu hakemlerle ne yapacağız. Ankaragücü başkanı masaya yumruğunu vurdu. Bizi artık ciddiye alın. Almazsanız bu Türkiye'de başka yola gidecek artık bu işler. Durdurmamız lazım. Biz adalet istiyoruz. Biz Samsunspor'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a kıyak yapın demiyoruz. Gördüğünüzü çalın. Geçen hafta buraya genç hakem geldi. Gördüğünü çaldı, her şeyini verdi. Kimse kalkıp da doğru dürüst hakemi konuşmadı. Atilla Karaoğlan'ın her maçına itiraz ediyorlar. Yeter artık Atilla hocam. Düdüğünü asmalısın, artık sana futbol yasak. Eyyamcılık yaptın. Birilerinin talimatını uyguluyorsun. Kimden talimat alıyorsun bilmiyorum. MHK'ya söylüyorum, soruşturma açın. Atilla Karaoğlan'ın telefonlarını dinleyin, talimatları kimden alıyor. Bana da veriyorsanız cezayı verin. Benim bu saatten sonra itibarım kalmadı. Yazıklar olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı