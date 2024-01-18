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Yüksekova Dağları Sporcuların Uğrak Mekanı Oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçmişte silahların susmadığı dağlar, huzurun sağlanmasıyla birlikte sporcuların uğrak mekanı oldu. Yüksekova Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçmişte silahların susmadığı dağlar, huzurun sağlanmasıyla birlikte sporcuların uğrak mekanı oldu.

Geçmişte silahların susmadığı Yüksekova dağları, huzurun sağlanmasının ardından Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ev sahipliği yaptı. İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde bulunan pistte düzenlenen organizasyona 20 ilden 655 sporcunun yanı sıra 220'si idareci ve hakemlerden oluşan 980 kişi katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı Yüksekova Kaymakamı Ömer Cimşit, Yüksekova ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

Yüksekova artık sporla anılıyor diyen Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Türkiye Kayaklı Koşu elemelerini gerçekleştiriyoruz. Bine yakın misafirimiz var. Hepimiz güzel bir günü beraber yaşıyoruz. Bizler bu organizasyonun ev sahipliğinin yapma heyecanını yaşıyoruz. Geçen sene de bir kayaklı koşu sürecini yürüttük. Yine ev sahipliğini yapıyoruz. Bizde böyle güzel organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. İlçemizin kar anlamında güzel bir potansiyeli var. Burada yarışan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yüksekova Türkiye Hakkari Ömer Spor Güncel Haberler

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