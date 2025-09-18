Yüksek Atlama Şampiyonu Mahuchikh, Japonya'da 'Uyku Kraliçesi' Oldu

Kadınlarda yüksek atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran olimpiyat şampiyonu Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda denemelerine, sıcak ve neme karşı kamp tulumu içinde dinlenerek ve rahatlayarak hazırlandığını söyledi.

Mahuchikh, Tokyo'da yüksek atlama elemelerini geçtikten sonra AA muhabirine özel açıklamalarda bulunarak Japonya'da bugün atlama denemeleri arasında kamplarda kullanılan uyku tulumunun içinde sahada uyumasının defalarca ekrana getirilmesi hakkında konuştu.

Ukraynalı atlet, "Japonya'da artık beni 'uyku kraliçesi' olarak çağırdıklarını biliyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları da dahil daha önceki birkaç organizasyonlarda da müsabakalarına battaniye getirerek sahada dinlendiğini hatırlatan dünya rekortmeni atlet, "Sanırım 2018'de Avrupa Şampiyonası'ndan başladım. Antrenörüm pistte rahatlamamız gerektiğini söyledi ve uzanmak için bir mat almaya karar verdik." bilgisini verdi.

2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda farklı bir tulum kullandığını hatırlatan Mahuchikh, şunları söyledi:

"Ama, 4 yıl sonra yani şimdi bu şampiyona için kampta kullanılan bir uyku tulumu aldım. Çünkü Tokyo çok sıcak ve nemli. Normal battaniye ve tulumum çok sıcak tutuyordu. Şimdi ise sabit sıcaklıkta, sıcak veya soğuk tutmayan bir battaniyem var. Yani artık sıcak ve nem benim için sorun değil. Uzanmaya başladım. Çünkü, bunu sadece atlayış denemelerim arasında rahatlamak için yapıyorum. Niye fazla enerji harcayayım ki?"

Kadınlarda yüksek atlamada 2.10 metre ile dünya rekorunu elinde bulunduran Ukraynalı atlet, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ve Macaristan'daki 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.