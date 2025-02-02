Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı Farklı Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Konuk ekip Karşıyaka'yı 95-71 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Kazım Kılıç, Mesut Öztürk
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 10, Bleijenbergh 7, McLemore 26, Moody 19, Metin Türen, Arca Tüloğlu 6, Vanwijn 4, Akif Egemen Güven 2, Berke Aygündüz, Egehan Arna 21,
Karşıyaka : Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 9, Thomas Akyazılı 18, Mehmet Efe Demirel, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 11, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 25
1. Periyot: 25-20
Devre: 49-35
3. Periyot: 68-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı 95-71 mağlup etti.