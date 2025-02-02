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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı Farklı Geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı Farklı Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Konuk ekip Karşıyaka'yı 95-71 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Kazım Kılıç, Mesut Öztürk

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 10, Bleijenbergh 7, McLemore 26, Moody 19, Metin Türen, Arca Tüloğlu 6, Vanwijn 4, Akif Egemen Güven 2, Berke Aygündüz, Egehan Arna 21,

Karşıyaka : Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 9, Thomas Akyazılı 18, Mehmet Efe Demirel, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 11, Yalın Yıldız, Mert Celep, Muhsin Yaşar 25

1. Periyot: 25-20

Devre: 49-35

3. Periyot: 68-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı 95-71 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Spor
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