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Denizli, Pecarski'yi yeniden kadrosuna kattı

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Yukatel Denizli Basket, eski oyuncusu Sırp pivot Marko Pecarski ile yeni sezon için anlaştı. Geçen yıl AEK'te oynayan 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Denizli'de 24 maçta 11.1 sayı ve 5.6 ribaund ortalaması yakalamıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, eski oyuncusu Marko Pecarski'yi transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 26 yaşındaki Sırp oyuncu Marko Pecarski ile sözleşme imzalandı.

Geçen sezon AEK'te forma giyen Pecarski, özellikle pota altındaki etkinliği ve ribauntlarıyla dikkati çekiyor.

2023-2024 sezonunda da Denizli ekibinde yer alan Marko Pecarski, 24 müsabakada maç başına 25,1 dakika süre aldı.

Sırp basketbolcu, bu süreçte 11,1 sayı, 5,6 ribaunt?????????????? ve 0,8 asist ortalamaları yakalarken, üç sayılık atışlarda ise yüzde 41 isabet oranına ulaştı.

Kaynak: AA
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