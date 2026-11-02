Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yukatel Denizli Basket, pota altını 23 yaşındaki Ezra Ausar'la güçlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li pivot Ezra Ausar'ı transfer etti. FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Denizli temsilcisi, pota altı rotasyonunu 23 yaşındaki 2,06 metre boyundaki basketbolcuyla güçlendirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li pivot Ezra Ausar'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre FIBA Europe Cup'ta da mücadele eden Denizli temsilcisi, pota altı rotasyonunu 23 yaşındaki basketbolcuyla güçlendirdi.

ABD'de son olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) forması giyen 2,06 metre boyundaki Ausar, 2025-26 sezonunda NCAA'de maç başına 14,8 sayı, 6,5 ribaund ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı! Savaş jeti anında havalandı

Alarm verildi, savaş uçağı saniyeler içinde havalandı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi

Beştepe'den erken seçim açıklaması! Gününe kadar net tarih verdi
Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

Biri bu işe dur desin!
Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcıdan "fon" iddialarına yanıt
Nevzat Aydın'a haraç tehdidinde yeni gelişme! 8 şüpheli adliyede

Hedeflerinde Nevzat Aydın vardı! Haraç çetesi için yolun sonu
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

Yapılan yorumları görmeniz lazım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor
Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu

Ünlü oyuncu 17 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda