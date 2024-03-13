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Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan takım, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketlerinin ardından mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Hikmet Karaman Sivasspor Spor Güncel Haberler

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