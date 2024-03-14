Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.