Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Hikmet Karaman Sivasspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Yomra adayı Ahmet Salih Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Yomra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şalpazarı adayı Ahmet Kıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Şalpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sürmene adayı Recep Kalyoncu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortahisar adayı Ümit Çebi kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Ortahisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Of adayı Mustafa Saral kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Of belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maçka adayı Hikmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Maçka belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Köprübaşı adayı Selim Üçüncü kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Köprübaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hayrat adayı Behram Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Hayrat belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Düzköy adayı Fevzi Serdar kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Düzköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dernekpazarı adayı Zeki Avni Usta kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Dernekpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaykara adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çaykara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşıbaşı adayı Abdullah Kul kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Çarşıbaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşikdüzü adayı Ahmet Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Beşikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arsin adayı Ali Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Arsin belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Araklı adayı Şakir Şahintaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Araklı belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title