Yukatel Adana Demirspor, Pendikspor maçı için hazır
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mario Balotelli ve Edouard Michut da antrenmana katıldı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mavi lacivertli ekip teknik direktörü Patrick Kluivert, yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana, bugün transferleri duyurulan Mario Balotelli ile Paris Saint-Germain'den kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut da katıldı.
Adana Demirspor ile Pendikspor, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Kaynak: AA / Spor