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Yukatel Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Şubat Cuma günü Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda taktik çalıştı.

Kaynak: AA / Spor

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