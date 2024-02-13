Yukatel Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler antrenmanda taktik ve koordinasyon çalıştı.