Yozgat haberi! Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının ardındın kurul üyeleri futbol müsabakalarının yapılacağı Bozok Stadyumu dış sahada inceleme yaptı.

İnceleme sonrası Vali Polat, bu sezon Yozgat'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Yozgat Belediyesi Bozok spor ve Yozgat spor 1959 Futbol Kulübü olarak iki takımın temsil edeceğini söyledi.

Her iki takımında Yozgat takımı olduğunu, sorunsuz bir sezon geçirmek için çalıştıklarını belirten Polat, "İki takıma da başarılar diliyorum. Bu şehrin iki takımı da bizim takımımız. İki başkanımız duyarlı ve taraftarlarımıza da sahip çıkacaklarını biliyoruz. Kimseyi kutuplaştırmaya gerek yok. Emniyet tedbirleri yanında iki başkanımız duyarlı açıklamaları ile bir araya geldi. İlerleyen günlerde taraftar gruplarını da bir araya getireceğiz." dedi.

Polat, oynanacak maçlarda hiçbir vatandaşın en ufak bir zarar görmeden maçların atlatılması için emniyet tedbirleri yanında iki kulüp başkanının da duyarlı davranıp taraftarlarına ve şehre sahip çıkacağını vurgulayarak, "Hep beraber yiğitler şehri Yozgat'ın yiğit insanlarına yakışır bir şekilde maçımızı yapar, tekrar kol kola girer, Lise Caddesi'nde turumuzu atarız. Ligimizin tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgat Belediye Bozok spor Kulüp Başkanı Celal Köse de yeni sezonun ekimde başlayacağını ifade ederek, iki takıma da başarılar diledi.

Köse, iki takımın da Yozgat'ın takımı olduğunu, kardeşlik hukukuna dayalı maçların oynanacağını belirterek, kazasız belasız bir lig temennisinde bulunarak, "Hem makam itibariyle sorumluluğumuz hem de spor kulübü itibariyle sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Aramızı bozmaya çalışacaklar, fitne çıkartmaya çalışacaklar ama biz sorumluluğumuzun bilinci ile onları baskılayacağız. Şehrimizi germeden inşallah sezonun sonunda el birliği ile kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan ise bu sezon BAL'da aynı grupta Yozgat merkezden 2 takımının mücadele edeceğini aktardı.

Arslan, "Ümit ediyorum, temenni ediyorum güzel bir sezon geçiririz ve Yozgat'ı nezaketine muhabbetine yakışır karşılaşmalar içerisinde herhangi bir tatsızlık olmadan sezonu tamamlarız. Taraftarlarımız Yozgat'ın insanı ben herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadesini kullandı.