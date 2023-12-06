Yozgat Belediyesi Bozokspor Gol Yemeden İlerliyor

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, kalesini gole kapattı. Yozgat temsilcisi, 12 grubun bulunduğu Bölgesel Amatör Lig'de 8 hafta sonunda gol yemeyen tek takım olurken rakip filelere de 18 gol gönderdi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor fırtınası esmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar ligde son 8 hafta sonunda 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puanla averaj farkı ile 12 Bingölspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Grubunda şampiyonluğun en büyük adayı olan Bozokspor, çıktığı karşılaşmalarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde ise gol görmedi. 12 grubun bulunduğu Bölgesel Amatör Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden ve kalesinde gol görmeyen tek takım olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, 3. Lige çıkmayı hedefliyor. Yozgat Belediyesi Bozokspor'un başarılı kalecisi Mücahit Atalay ise, bu sezon rakip takımların forvetlerine geçit vermiyor. Kırmızı-siyahlı takımın kalesini koruyan Atalay, çıktığı 8 maçta gol yememe başarısı gösterdi. Kırmızı-siyahlı ekip hafta sonu deplasmanda oynayacağı Erzincan Ulalarspor maçından da gol yemeden galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

Kaptan Mustafa Aşan: "Şampiyonluğu şehrimize armağan etmek istiyoruz"

Açıklamalarda bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor takım kaptanı Mustafa Aşan, şu ana kadar gol yemeden ligi yenilgisiz sürdürdüklerini söyleyerek, "Ligde namağlubuz, şu anda çok iyi gidiyoruz. Çok şükür güzel bir ortamımız var ve inşallah sezon sonu şampiyonluğu görmek istiyoruz. Şampiyonluğu hem camiamıza hem de şehrimize armağan etmek istiyoruz. Çok iyi takımız hem futbolcu hem de kişilik olarak çok güzel bir takım kurduk. Biz de elimizden gelen her şeyi yaparak hedefe ulaşmak istiyoruz. Grubumuzda şu ana kadar hiç gol yemeyen ve namağlup takımız. Bununla gurur duymak sevinmek hem benim hem de takım arkadaşlarım açısından güzel bir duygu olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Ünver: "Forvet hattından defans hattına kadar herkesin katkısı var"

Takımın başarısına katkı sağlayan defans oyuncusu Ahmet Ünver ise, "Son 7 haftadır galibiyet serisi yakaladık, her geçen gün futbolumuzun üstüne koyarak oynadığımız bir oyun da var. Bu bizi sahada mutlu ediyor ve coşkulu bir şekilde oynuyoruz. Şu anda bölgesel amatör ligde gol yemeyen tek takımız. Bu takımın başarısında forvet oyuncumuzdan kalecimize kadar tüm takımın emeği var. Biz gol yemeden ileriki haftalara kadar bunu taşımak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaleci Mücahit Atalay: "Bozokspor kalesini gole kattık, uzun süre böyle devam edecek"

Bölgesel Amatör Ligde 8 hafta sonunda kalesini gole kapatan başarılı file bekçisi Mücahit Atalay da, "Bu başarı sadece benim başarım değil, başta hocamız ve teknik ekibimiz ve tüm takım ile birlikte mücadele ederek çok ciddi özveriyle maçlarımızı oynuyoruz. O yüzden bu başarı için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana da kariyerimde böyle bir başarı yakalatmış oldular. 8 maç oldu, şuna kadar gol yemiyoruz, bir müddet daha böyle gideceğini düşünüyorum ve rakipler çok fazla heveslenmesin. Sahaya çıkarken sağ ayakla dışarı çıkıyorum, hayatım boyunca hep Rüştü Rençber'i örnek aldım. Bu unvanda tek kaldığımız için rakiplerde artık daha motive olacaklar bize karşı. Biz Bozokspor kalesini gole kapattık, uzun sürede böyle devam edecek ve kimse heveslenmesin." ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör Can Güven: "Şampiyonluk istiyoruz"

Bölgesel Amatör Ligde namağlup bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirten Yozgat Belediyesi Bozokspor'un Teknik Direktörü Can Güven ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Güven, Süper Lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve bölgesel amatör lig takımları içinde gol yemeyen tek takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm oyuncularımı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu bir takım oyunu hep beraber savunma ve hücum yapan kompakt oynayan bir takımız. Tecrübeli oyunculardan kurulu bu sene Yozgat Belediyesi Bozokspor takımımız. Biz de futbolcu arkadaşlarımıza başarılı olmaları, şampiyon olmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şehrin beklentilerinin farkındayız. Şehir, yönetim, futbolcular şampiyonluk istiyor. Hep beraber kenetlenerek büyük bir aile olarak herkesin enerjisi ve sinerjisiyle bu mutlu tabloyu da sezon sonu yakalamak istiyoruz" diye konuştu. - YOZGAT