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Youssef En-Nesyri Sarı Kart Gördü, Alanyaspor Maçında Cezalı Duruma Düştü

Youssef En-Nesyri Sarı Kart Gördü, Alanyaspor Maçında Cezalı Duruma Düştü
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor'a attığı gol sonrası formasını çıkardığı için sarı kart gördü ve ligde cezalı duruma düştü. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken En-Nesyri, bu sezon 13 gol atmış durumda.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor maçında attığı gol sonrası formasını çıkardığı için sarı kart gördü ve ligde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti. Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Son 7 maçın 6'sında fileleri havalandıran En-Nesyri, bu süreçte 10 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Karadeniz ekibine karşı 11'de başlayan En-Nesyri, 90 dakikada sahada kaldı.

Cezalı duruma düştü

Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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