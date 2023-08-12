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Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Spor Haberleri

Galatasaray takım otobüsü, Kayserispor'la oynanacak maç için stadyuma hareket ederken Erden Timur'u unuttu. Taraftarların yoğun ilgisi ile fotoğraf çektiren Timur, otobüsün gittiğini fark edince canlı yayın esnasında koşarak otobüsü yakaladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Kayseri'de oynanacak olan Kayserispor- Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

ERDEN TİMUR'U UNUTTULAR

Taraftarların yoğun ilgisi olan Erden Timur fotoğraf ricalarını kırmadı. Bu esnada dalgınlık yaşayan Timur, az kalsın otobüsü kaçırıyordu.

PEŞİNDEN KOŞTU

Otobüsün gittiğini fark eden Timur, canlı yayın esnasında koşmaya başladı ve otobüsü yakaladı. Timur'un o anları gündemoldu.

İşte Erden Timur'a yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Yorumlar kırdı geçirdi! Galatasaray takım otobüsü Erden Timur'u unuttu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Erden Timur Galatasaray Kayserispor Spor Haberler

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