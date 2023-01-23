Yorumcu Uğur Karakullukçu'dan çok sert Arda Güler tepkisi: Kör göz görür şunu

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Ümraniyespor maçında yedek kaldı. Golsüz biten ilk yarının ardından yorumcu Uğur Karakullukçu'dan Jorge Jesus'a tepki geldi. Karakullukçu, "Hocaların da tercih hakkı var ama kör göz görür şunu ya" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, Ümraniyespor'la ilk yarıda golsüz berabere kaldı. Genç yetenek Arda Güler, maça kulübede başladı. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KÖR OLSA GÖRÜR"

Karakullukçu maçın ilk yarısının bitmesiyle Jesus'a tepki gösterdi. Ünlü yorumcu, "Sürekli Arda Arda demek, meseleyi laçkalaştırmak istemiyorum, izleyenler de bilirler çünkü hocaların da bir alanı, tercih hakkı var ama kör göz görür ya şunu... Allah kitap aşkına şu Rossi nasıl Arda'nın katbekat üstünde süre alabiliyor mesela, buna ikna olmak mümkün değil" paylaşımını yaptı.