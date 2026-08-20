Kastamonuspor'da başkanlık krizi: Şenkardeşler görevden alındı

Kastamonuspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, üç yönetim kurulu üyesini istifaya davet eden Kulüp Başkanı Cevat Şenkardeşler'in yönetim kurulu kararıyla görevden alındığı duyuruldu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'un kulüp başkanı Cevat Şenkardeşler, kulüpte yaşanan gelişmeler sebebiyle Sportif Direktör Şakir Akın'ın görevine tek taraflı son verildiğini açıklayarak, Asbaşkan Mert Paflak ile yönetim kurulu üyeleri Sanıl Ahu Bahar ve Cengiz Özyurt'un da istifalarını istediğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Kastamonuspor yönetim kurulu tarafından da bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Cevat Şenkardeşler'in kulüp başkanlığı görevine son verildiği duyuruldu.

Kastamonuspor Kulüp Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Paflak'ın getirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cevat Şenkardeşler'in bugün kamuoyuna yapmış olduğu açıklama ve bildirimler üzerine, GMG Kastamonuspor Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. 22 Temmuz 2026 tarihinde devraldığımız GMG Kastamonuspor Kulübü Yönetim Kurulu görevine Sayın Cevat Şenkardeşler ile birlikte başlamış bulunmaktaydık. Göreve başladığımız tarihten bugüne kadar geçen süreçte Sayın Cevat Şenkardeşler'in, Yönetim Kurulumuza, Kastamonu kamuoyuna ve GMG Kastamonuspor camiasına vermiş olduğu söz ve taahhütleri yerine getiremediği görülmüştür. Bununla birlikte, kulübümüzü başkanlık makamının gerektirdiği sorumluluk ve temsil anlayışıyla yönetemediği ve bundan sonraki süreçte de camiamızın menfaatlerine gereken katkıyı sağlayamayacağı yönünde Yönetim Kurulumuzda ortak bir kanaat oluşmuştur. Bu gelişmeler üzerine konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve yapılan oylama sonucunda, Sayın Cevat Şenkardeşler'in kulüp başkanlığı görevinin sona erdirilmesine Yönetim Kurulumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir. Söz konusu süreçte alınan tüm kararlar ve yapılan işlemler, kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümlerine uygun şekilde ve Yönetim Kurulumuzun yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kulüp tüzüğümüz ve Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda, GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mert Paflak getirilmiştir. Dolayısıyla Sayın Cevat Şenkardeşler tarafından bugün yapılan açıklamalarda yer alan; kulübümüz adına görevden alma, istifa talep etme, temsil veya yönetim yetkisi kullanma mahiyetindeki ifadelerin GMG Kastamonuspor Yönetim Kurulu adına alınmış herhangi bir kararı yansıtmadığını özellikle kamuoyunun bilgisine sunarız. GMG Kastamonuspor Yönetim Kurulu olarak bundan sonraki süreçte tek önceliğimiz; kulübümüzü hak ettiği şekilde temsil etmek, mevcut mali ve idari sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak ve Kastamonuspor'u yeniden sportif başarıya taşıyacak güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Bu kapsamda kamuoyumuzun yakından takip ettiği transfer tahtasının açılması ve kulübümüzün mevcut borç yükünün azaltılması konusunda önemli ve olumlu adımlar atılmış olup, çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Hiçbir kişisel tartışmanın, polemiğin veya bireysel hesabın GMG Kastamonuspor'un menfaatlerinin önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi, Yönetim Kurulumuzun görevine birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini saygıyla kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı