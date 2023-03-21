Bir bir eksiliyor dostlar! Süper Lig'de de top koşturan dünya yıldızı Adebayor futbolu bıraktı

Bir dönem Başakşehir forması da giyen dünyaca ünlü golcü Emmanul Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

MÜTHİŞ KARİYER

Kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek yıldızlaşan daha sonra kariyerine Türkiye'de devam eden Emmanuel Adebayor, Başakşehir ve Kayserispor'da forma giydikten sonra son olarak ülkesinin takımlarından AC Semassi'de forma giydi.

HER YERDE İMZASI VAR

Spor Toto Süper Lig'de 68 maça çıkan Adebayor, 26 gol ve 7 asistle oynadı. Togolu golcü Premier Lig'de 242 maçta 97 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 57 maçta 14 gol, Avrupa Ligi'nde 23 maçta 12 gol, Fransa Ligue 1'de 88 maçta 20 gol, İspanya'da 16 maçta 6 gol, Togo Milli Takımı'nda 66 maçta 29 gol kaydetti.