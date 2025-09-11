Yoldan geçerken denk geldiği spor salonu hayatını değiştirdi

Samsun'da yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Aleyna Korkmaz, önünden geçerken fark ettiği spor salonuna kaydolarak hayatını değiştirdi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Spora 16 yaşında başlayan Korkmaz, 3 aylık bir hazırlığın ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup ederek ilk başarısını elde etti. Aleyna, kısa sürede muaythaide 7 Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği, iki dünya ikinciliği, U23 kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazandı. Kick boksta 3 kez Türkiye şampiyonu olan Aleyna, ayrıca Dünya Kupası şampiyonluğu ve büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

'YOLDAN GEÇERKEN SALON KARŞIMA ÇIKTI'

Aleyna Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyduğunu söyledi.

Aleyna, "16 yaşında muaythai sporuna başladım.Bu spora küçüklükten beri ilgi duyuyordum, videolarda karşıma çıkıyordu. Bir gün yoldan geçerken salon karşıma çıktı, yazılmak istedim. Muaythaide 7 Türkiye şampiyonluğum, kick boksta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Kick boksta bir kez dünya kupası şampiyonluğu, muaythaide bir kez Avrupa, iki kez de dünya ikinciliğim bulunuyor. Şu anda önümüzde profesyonel maçlar var, onlara katılacağız, 20 Eylül'de kick boksta inşallah burada da bir başarı elde edeceğiz." dedi.

Sporu çok sevdiğini söyleyen Aleyna, "İleride antrenör olup çocukları eğitmek, onlara destek olmak ve fikirler vermek istiyorum. Profesyonel olarak bayrağımızı en güzel yerlerde dalgalandırmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Antrenmanlarım sabah bir saat, akşam iki saat sürüyor. Haftanın her günü, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere antrenmanlarımız devam ediyor." diye konuştu.