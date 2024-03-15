Yok böyle maç! Karabağ, Leverkusen'e son anda boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Alman devi Bayer Leverkusen'e ile kozlarını paylaştı.

KARABAĞ ELENDİ

Bakü'deki 2-2'lik ilk maçın ardından Karabağ, Leverkusen'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Karabağ, ilk yarısı 0-0 biten maçta 58. dakikada Abdellah Zoubir ile öne geçti. Juninho, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

LEVERKUSEN SON ANDA TURLADI

Leverkusen, 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakikalarda yoğun bir baskı kurdu. 72. dakikada Jeremie Frimpong ile fark 1'e indi. Leverkusen 90+3. ve 90+7. dakikalarda Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

LEVERKUSEN YİNE KAYBETMEDİ

Kardeş ülke takımı, ilk maçta da 2-0 öne geçmiş ancak son saniyelerde gelen golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. Leverkusen bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 31 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.