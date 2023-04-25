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Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı

Spor Haberleri

La Liga'nın 31'inci haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'yla kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladıkları maçtan 4-2 mağlup ayrıldı. Girona'nın tüm golleri Valentin Castellanos'tan geldi.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Municipal de Montilivi'deki maçtan 4-2'lik skorla kaybetti.

Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı

CASTELLANOS, TARİHE GEÇTİ

Mücadelede Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırdı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Konuk ekip Real Madrid'in gollerini ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.

Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi. Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid La Liga Spor Haberler

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