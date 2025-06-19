Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, yeni sezonun transfer görüşmelerinde önemli rol oynamaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE İKNA EDEMEMİŞTİ

Mourinho, Tottenham ve Roma'yı çalıştırdığı dönemde de transferi için uğraş verdiği yıldız futbolcuyu, Fenerbahçe'ye bedelsiz gelmeye ikna etti Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da yeni sezonun transfer görüşmelerine dahil oluyor.

Listedeki bazı isimlerle bizzat görüşen Jose Mourinho, dünyaca ünlü yıldızları Fenerbahçe'ye kazandırmak için ikna turları atıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun hedefindeki isimlerden biri de Real Madrid'le sözleşmesinin sonuna gelen Lucas Vazquez oldu.

LUCAS VAZQUEZ'İ İKNA ETTİ, BEDELSİZ GELECEK

Sözcü'nün haberine göre Mourinho, Trent Alexander-Arnold transferi sonrası 18 yıllık Real Madrid kariyerini noktalamaya hazırlanan Lucas Vazquez'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etti. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki sağ beki bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan 33 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu müsabakalarda 2 gol attı ve 8 asist yaptı.