Yok artık Kocaelispor! Dünyanın tanıdığı Portekizli formayı giyiyor

1. Lig ekibi Kocaelispor, transfer döneminin kapanmasına saatler kala bomba bir isim için kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılar, BAE ekibi Al-Wahda'dan dünyaca ünlü futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

Süper Lig'i hedefleyen Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kocaelispor, dünyaca ünlü futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Salim Manav'ın haberine göre; Kocaelispor, BAE ekibi Al-Wahda'dan ayrılan Portekizli yıldız Adrien Silva'ya transfer teklifi yaptı ve görüşmelerde sona geldi.

KARİYERİNDE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016 şampiyonluğu yaşayan Adrien Silva kariyerinde Sporting, Leicester City, Monaco ve Sampdoria formalarını giydi. 34 yaşındaki futbolcuyu Leicester City, 2017'de 20 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.