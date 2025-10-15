Haberler

Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha
Güncelleme:
Portekiz'in Macaristan ile 2-2 berabere kaldığı maçta Cristiano Ronaldo iki gol atarak Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 40 yaşındaki yıldız, toplamda 948 gole ulaşırken, milli formayla 143 gol kaydetti ve futbol tarihindeki rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Macaristan, 8. dakikada bulduğu golle öne geçti. Ancak 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, biri 22. diğeri 45. dakikada olmak üzere iki gol birden kaydederek takımını öne geçirdi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Portekiz, 90+1'de kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın skoru Ronaldo'nun yeni bir rekora imza atmasını engelleyemedi.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla attığı iki golle Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Toplamda 51 eleme maçında 41 gol atan yıldız oyuncu, 47 maçta 39 gol kaydeden Carlos Ruiz'i geride bıraktı. Listenin üçüncü sırasında ise Lionel Messi, 72 maçta 36 golle yer alıyor.

REKORLARIN ADAMI: RONALDO

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 143 gole ulaşırken, kariyerinde toplam 948 gol barajını da geçti. Ayrıca 30 yaşından sonra milli formayla 107 maçta 90 gol atan Portekizli yıldız, futbol tarihinin bitmek bilmeyen gol makinesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Cristiano Ronaldo, sadece Portekiz Milli Takımı tarihinin değil, aynı zamanda Dünya Kupası Elemeleri, Şampiyonlar Ligi ve dünya futbol tarihinin en golcü ismi konumunda.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDogan Gundogdu:

Admın yanlış ronaldo 948 degıl 949 gol attı haberi yaparken iyice arastır bence

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
