Mağlubiyetin sebebiymiş gibi anlattı! Okan Buruk'tan Süper Kupa'ya damga vuran Zaha itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 5-0 kaybettikleri Süper Kupa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, oyuna sonradan dahil olan Wilfried Zaha ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ŞANSSIZ BİR GECE YAŞADIK"

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Daha dört haftadır antrenman yapıyoruz. Milli oyuncular geç katıldı. Transferler geliyor. Aynı motivasyonu yakalamak kolay değil. Şampiyon oluyorsunuz ve dört hafta sonra yeniden antrenmanlara başlayıp sezona başlıyorsunuz. Bu kolay değil. Şanssız da bir gece yaşadık. Bireysel hatalar, maçın sonunda yediğimiz gol. Hiçbir zaman belki de yaşamayacağımız her gelenin kalemizde gol olduğu bir maç oldu. İki sene şampiyon olduk. Bu sene üçüncüyü de olacağız. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

"BU STATTA FUTBOL OYNANMASINA KARŞIYIM"

Maçın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında konuşan Buruk, "Ben kendimi onların da yerine koyuyorum. Havaya girmek gibi bir terim vardır. Her maç aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Bu bizim için ders doldu. Erken olması iyi oldu. Pozitif ders almamız gerekiyor. İsteğim pozitif bir şekilde tekrar kendi sahamızda oynayacağımız maçta ortaya koymak. Final kaybetmek de çok yaşamadığımız bir şey. Genel olarak istediğimizi ortaya koyamadık. Bu stadı sevmiyorum. Bu statta futbol oynanmasına karşıyım. Bence atletizm alanında kullanılması gerekiyor. Futbol stadı olacaksa pistin kaldırılması gerekiyor. Futbola ters bir stat. Hem hocalık hem maç oynamak için maç izlemek için gördüğüm en kötü stat" dedi.

ZAHA İLE ARASINDA YAŞANANLAR

Okan Buruk daha sonra, "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir karar veriyoruz. Diziliş olarak hücumcu bir takımdık. İki kanat, iki forvetle oynadık. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu" açıklamasını yaptı.

ZAHA'DAN TEPKİ GELDİ

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan takımı 2-0 gerideyken Lucas Torreira'nın yerine 75. dakikada oyuna dahil olan Wilfried Zaha, Buruk'un bu açıklamasından sonra çarpıcı bir harekete imza atarak Instagram hesabındaki profil fotoğrafını kararttı.