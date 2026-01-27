Haberler

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Brezilyalı futbolcu Dodo, maç sırasında topun üstüne çıkarak çalım denemesinde bulundu. Ancak bu hareketi sonrası hakem, Dodo'ya sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Bu karar, tribünlerde ve sosyal medyada oldukça tartışıldı.

DODO'DAN İLGİNÇ AN, SARI KART GELDİ

Karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Brezilyalı futbolcu Dodo, rakibini geçmek için topun üstüne çıkarak çalım denedi.

HAKEMDEN KART KARARI

Bu hareketin ardından hakem, Dodo'ya sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Karar, tribünlerde ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte o anlar;

