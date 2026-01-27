Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Brezilyalı futbolcu Dodo'nun maç sırasında yaptığı hareket hakemin kararını beraberinde getirdi.

DODO'DAN İLGİNÇ AN, SARI KART GELDİ

Karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Brezilyalı futbolcu Dodo, rakibini geçmek için topun üstüne çıkarak çalım denedi.

HAKEMDEN KART KARARI

Bu hareketin ardından hakem, Dodo'ya sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Karar, tribünlerde ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Brezilyalı futbolcu Dodo, çalım atmak için topun üstüne çıktığı pozisyonun ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

