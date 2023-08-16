Yok artık Ankaragücü! 3 büyüklerin ağzını açık bırakacak transfer için operasyon başladı

MKE Ankaragücü, Paris Saint-Germain'den Julian Draxler'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray ile de adı anılan dünyaca ünlü futbolcu için Ankara temsilcisinin ciddi bir hazırlık içinde olduğu belirtildi.

Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren PSG'li futbolcu Julian Draxler için MKE Ankaragücü devrede. Süper Lig ekibi, Alman yıldızı kadrosuna katmak için ciddi bir çaba içerisinde.

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Draxler için Suudi Arabistan ekibi El-Fateh de ilgileniyor. Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, burada toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

MORUTAN DA LİSTEDE

Ankaragücü'nün ayrıca Olimpiu Morutan için de girişimleri olduğu iddia edildi. Adı Konyaspor ile anılan Rumen futbolcunun ilk tercihi ise geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Pisa'nın formasını giymek.