Yine ortalık karıştı! Beşiktaş'ın G.Saray'ı yendiği derbiden sonra F.Bahçe'den tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Eski bürokrat, köstebek" diye hedef aldığı ve tartışma yaşadığı TFF Başkanvekili Yusuf Günay'ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Beşiktaş derbisini izlemesi Sarı-Lacivertlileri çıldırttı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu bu kareyi, "Bu işte bir tutarsızlık var" notuyla paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. İki ezeli rakibin birbirlerine yaptığı göndermelerin ardından Fenerbahçe cephesinden de çok konuşulacak bir çıkış geldi.

YUSUF GÜNAY'I HEDEF ALMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yüksek Divan Kurulu'nda "Köstebek var, eski bir bürokrat" diyerek hedef aldığı Galatasaray'ın eski başkanvekili ve şimdilerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili olan Yusuf Günay, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte derbiyi seyretti. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu karenin ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"TUTARSIZLIK VAR"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu Özbek ve Günay'ın yan yana olduğu bu kareyi, "Bu işte bir tutarsızlık var..." notuyla paylaştı.

"KİBİR, KÖRLÜK GETİRİR"

Yusuf Günay, Ali Koç'un çıkışına "Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır. Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği, 'eski bir bürokrat' unvanını taşımaktan, onur ve gurur duyuyorum. Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Hakkaniyet ve adalet ister. Ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığım gibi, aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımdır. Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir" açıklamasıyla cevap vermişti.