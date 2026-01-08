Haberler

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip çıktı. Bournemouth, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray yönetimi rakamı az bularak artmasını talep etti.

  • Bournemouth, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro teklif yaptı.
  • Galatasaray, 30 milyon euro teklifi geri çevirerek 40 milyon euro üzeri bir rakam talep etti.
  • Barış Alper Yılmaz, bu sezon 23 maçta 5 gol ve 9 asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'dan sonra Premier Lig'in de gözdesi oldu.

PREMİER LİG'DEN TALİP

Takvim'de yer alan habere göre; Bournemouth, Barış Alper'e talip oldu. İngiliz ekibi, Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo'yu Manchester City'e sattıktan sonra kanat forvet transferi için gözünü Barış Alper Yılmaz'a dikti.

BOURNEMOUTH'UN TEKLİFİ 30 MİLYON EURO

Harekete geçen İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz için menajerler aracılığıyla teklif yaptığı ve bu teklifin de 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

GALATASARAY'IN TALEBİ

Gelen bu teklif sonrası Galatasaray yönetimi rakamı az bularak teklifi geri çevirdi ve rakamın artmasını istedi. Cimbom, verilen rakamın 40 milyon euro'nun üzerine çıkmasını istiyor.

14 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli oyuncu, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmasında 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti

Minneapolis sokakları karıştı: Protestolara polisten sert müdahale
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti