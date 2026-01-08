Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'dan sonra Premier Lig'in de gözdesi oldu.

PREMİER LİG'DEN TALİP

Takvim'de yer alan habere göre; Bournemouth, Barış Alper'e talip oldu. İngiliz ekibi, Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo'yu Manchester City'e sattıktan sonra kanat forvet transferi için gözünü Barış Alper Yılmaz'a dikti.

BOURNEMOUTH'UN TEKLİFİ 30 MİLYON EURO

Harekete geçen İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz için menajerler aracılığıyla teklif yaptığı ve bu teklifin de 30 milyon euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Gelen bu teklif sonrası Galatasaray yönetimi rakamı az bularak teklifi geri çevirdi ve rakamın artmasını istedi. Cimbom, verilen rakamın 40 milyon euro'nun üzerine çıkmasını istiyor.

14 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli oyuncu, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmasında 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.