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Yine amatör yine kavga! Zonguldak'ta saha savaş alanına döndü, polis olayı zor ayırdı

Yine amatör yine kavga! Zonguldak'ta saha savaş alanına döndü, polis olayı zor ayırdı

Spor Haberleri

Zonguldak 2. Amatör Küme'de oynanan Çaycuma Yakaspor-Karamusaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Konuk ekibin 4-2 kazandığı mücadelenin ardından çıkan kavga soyunma odasına kadar devam etti. Futbolcuların ve teknik ekibin birbirine girdiği olaylara polis müdahale etti.

Zonguldak 2. Amatör Küme'de oynanan Çaycuma Yakaspor-Karamusaspor maçı sonrası saha içinde olaylar çıktı. Futbolun geride kaldığı anlara polis dahil oldu.

Yine amatör yine kavga! Zonguldak'ta saha savaş alanına döndü, polis olayı zor ayırdı

KONUK EKİP KAZANINCA OLAYLAR ÇIKTI

Çaycuma sentetik sahada Soner Harmanbaşı, Murat Kaskun ve Mikail Akdoğan hakem üçlüsünün yönettiği Çaycuma Yakaspor ile Karamusaspor karşı karşıya geldi. Konuk takım Karamusaspor 4-1'lik üstünlük ile ilk yarıyı tamamladı.

Yine amatör yine kavga! Zonguldak'ta saha savaş alanına döndü, polis olayı zor ayırdı

OLAYA POLİS DAHİL OLDU

İkinci yarıda ise liderliğini sürdüren konuk takım Karamusaspor maçın son dakikalarında kendi ceza sahasına yaşadığı pozisyonda rakip takıma penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Çaycuma Yakaspor skoru 4-2 yaptı. Karşılaşmanın 90 dakikası 4-2 ile tamamlandı. 10 dakikalık uzatma dakikalarında ise skor değişmedi. Karşılaşma Karamusaspor'un 4-2'lik skorla sona erdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede çıktı. Uzun bir süre devam eden arbede soyunma odasına kadar sürdü.

Yine amatör yine kavga! Zonguldak'ta saha savaş alanına döndü, polis olayı zor ayırdı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Zonguldak Futbol kavga Spor Haberler

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