Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor

Güncelleme:
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, geride bıraktığımız hafta olduğu gibi bu haftada da oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanarak 3'te 3 yaptı. Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı, Samsunspor da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i mağlup etti.

Geride bıraktığımız haftalarda Avrupa'da 3'te 3 yapan temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları karşılaşmalarda da kaldığı yerden devam etti. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, rakiplerine şans tanımadı ve ülkelerine eli boş gönderdi.

GALATASARAY, BODO/GLIMT'İ DEVİRDİ

Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, harika oyununu 3-1'lik galibiyetle süsledi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Avrupa'da ikinci galibiyetini alan Aslan, puanını 6 yaptı.

FENERBAHÇE, ALMAN EKİBİNİ TEK GOLLE YENDİ

Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Bundesliga ekibi Nice'i ağırladı. Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle rakibini 1-0 devirdi. Kanarya, Avrupa'da 6 puana yükseldi.

SAMSUNSPOR 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Son olarak bir galibiyet de Samsunspor'dan geldi. Konferans Ligi'nde ilk maçını kazanan Samsunspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i evinde ağırladı. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Samsunspor, rakibini 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
