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Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Dünü izinli geçiren kırmızı-beyazlı takım, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda pas ve 4'lü turnuva çalışması yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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