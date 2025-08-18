Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Güncelleme:
Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerle ilgili bir transfer söyleminde bulunan Yılmaz Vural, ''Kulağıma bilgi geldi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye transfer oluyormuş.'' dedi.

Süper Lig'de uzun yıllar boyunca görev yapan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLUĞU ERKEN İLAN EDERLER''

Galatasaray'ın diğer rakiplerinden şu an için daha önde olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, ''Fenerbahçe sürekli kırılıyor ama Galatasaray şu an onu yaşamıyor. Kendilerini hemen toparlıyorlar. Bu gidişle şampiyonluğu erken ilan ederler.

''UĞURCAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLUYORMUŞ''

Yılmaz Vural, aldığı bir bilgili paylaşarak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını söyledi. Deneyimli hoca yaptığı açıklamada, ''Kulağıma bilgi geldi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye transfer oluyormuş.'' dedi.

